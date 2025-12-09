В аэропорту Казани задерживаются пять рейсов
Это связано с введением ограничений на полеты
В аэропорту Казани задерживаются пять рейсов. Транспортная прокуратура Татарстана следит за ситуацией с задержкой самолетов, которые должны были вылететь в Астрахань, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Хургаду.
Сообщается, что для пассажиров организована мобильная приемная, а в аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора.
Напомним, что в Татарстане в 6:15 по мск ввели режим «Беспилотная опасность». В связи с этим в международном аэропорту Казани были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
