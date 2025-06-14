Командир экипажа упавшего в Индии Boeing 787 сообщал о проблемах с двигателями

Командир экипажа потерпевшего крушение в Индии самолета Boeing 787 Dreamliner до катастрофы уведомил диспетчеров о проблемах с двигателями. Об этом стало известно телеканалу India Today со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

Согласно информации, полученной от телеканала, пилот передал диспетчеру сообщения о том, что тяга не достигнута, после чего сообщил о падении и слабом сигнале. Последнее сообщение от пилота было сигналом бедствия. После этого самолет упал на жилой район в двух километрах от аэропорта вылета.

