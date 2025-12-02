Вычеты «против» арендодателей квартир, нападки на самозанятых и тренд на обеление бизнеса

Обзор горячих новостей из налоговой

Главной новостью минувшей недели стало подписание президентом Владимиром Путиным проекта поправок к Налоговому кодексу страны. Помимо этого, в стране произошли значительные сдвиги в вопросе легализации бизнеса и предложены меры по обелению арендного рынка недвижимости. Подробности — в налоговом обзоре «Реального времени».

Ложные самозанятые



Почти 10% населения России являются самозанятыми. По сравнению с предыдущим годом их стало больше на 27%. На данный момент в стране насчитывается 14,9 миллиона человек, выбравших этот режим налогообложения. Чаще всего самозанятые задействованы в сферах строительства, грузоперевозок и оказания услуг.

Популярность такой формы занятости вызывает опасения у властей. На неделе громким заявлением отметились в Совете Федерации. На одном из заседаний сенатор от Омской области Иван Евстифеев поднял вопрос о массовом переходе предпринимателей от ИП к самозанятому режиму. В ответ на это спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала плотнее заняться темой. По ее словам, в России растет число «ложных самозанятых», которые переходят на специальный налоговый режим в целях подмены трудовых отношений.

— Для того чтобы уйти от налогов — не платить НДФЛ, не платить налоги, — сейчас пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми, — заявила Матвиенко.

Уже сейчас рассматривается проект ужесточения контроля трудовыми инспекциями в отношении самозанятых. Планируется, что будет обновлен перечень индикаторов риска для назначения проверок. Если сейчас контролеры Минтруда используют усредненные показатели при оценке самозанятых контрагентов компании, то в дальнейшем могут перейти на персональное оценивание каждого такого контрагента.

Между тем это не первые нападки на самозанятость со стороны Совфеда. В октябре сенаторы вовсе выступали за досрочное прекращение эксперимента с новым специальным режимом. Однако такая инициатива не нашла должного понимания у населения. Десятилетний период эксперимента с самозанятыми был установлен в 2019 году.

Тренд на «обеление экономики»

В России продолжает набирать обороты тренд на «обеление экономики». Чиновники объясняют свое рвение желанием установить равноправие в различных отраслях. Так, по их мнению, законопослушные предприниматели платят больше налогов и вынуждены работать в убыток. Тренд еще в октябре запустил министр финансов Антон Силуанов, который призвал усилить работу по сокращению теневого сектора.

На прошедшей неделе некоторые горячие головы дошли до крайних мер. Заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что статус «индивидуальный предприниматель» теряет актуальность. Фактически от него прозвучал намек о необходимости ухода в стране от ИП и самозанятых, вместо которых надо придумать новые налоговые режимы.

— Обеление экономики — очень важная история для создания прозрачной конкурентной среды. Чтобы избежать лазеек, когда один платит все, а другой ничего и в разы дешевле все продает. Индивидуальный предприниматель в этом плане может исчезнуть. Зачем нам такое непонятно что? Он еще и всем имуществом отвечает. Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно, — сказал Кирьянов.

При этом независимые эксперты выступают с предостережением властей о возможном обратном эффекте данных инициатив. Большинство из них считает, что слишком сильное закручивание гаек может привести к тому, что мелкий бизнес перейдет на бесчековые наличные расчеты или уйдет в тень во избежание роста цен и потери рентабельности. Обычные граждане видят во всех этих попытках «обеления экономики» желание властей пополнить бюджет за счет менее обеспеченных слоев населения.

Путин принял поправки к НК РФ

Президент Владимир Путин 28 ноября подписал самый «популярный» законопроект года — документ с поправками к Налоговому кодексу страны. Наиболее болезненным станет изменение положений относительно НДС. Так, ставка налога для большинства участников бизнеса повысится с 20% до 22%. Кроме этого, увеличится число плательщиков НДС за счет снижения порога годовой выручки на специальных режимах. С января лимит на УСН и ПСН понизится с 60 млн до 20 млн рублей, в следующем году — до 15 млн, а еще через год — до 10 млн. После превышения этих сумм бизнес обязан платить НДС.

Документ также предусматривает несколько других, не менее значимых изменений. В частности, большинство предприятий МСБ потеряют право на пониженные тарифы в 15% на страховые взносы. Льготы сохранены для приоритетных и социально значимых отраслей экономики, список которых определяет правительство. Также исчезнет понятие «нулевая» компания. С января неработающие фирмы обязаны будут начать платить взносы за директора. Ранее у «неработающих» организаций существовала возможность не выплачивать зарплату и отчисления руководителю.

Важно, что урезали права регионов на установление льгот плательщикам УСН. Региональным властям оставили возможность снижать ставки «упрощенцам» по конкретным отраслям, однако определять критерии теперь будет правительство.

Подписанный Путиным документ состоит из 234 страниц, поэтому перечислить все изменения в коротком формате невозможно. Ожидается, что поправки обеспечат пополнение федерального бюджета уже в 2026 году на сумму порядка 1,538 трлн рублей. В том числе за счет повышения ставки НДС — на 1,187 трлн рублей. Кроме этого, позволят обеспечить дополнительные поступления в государственные внебюджетные фонды в 2026 году в объеме почти 732 млрд рублей.

Налоговые вычеты арендаторам квартир

Еще одна «заветная мечта» налоговиков — обеление рынка аренды квартир. Над этим вопросом ломают голову налоговые по всему миру. Решение, кажется, нашли российские специалисты. По крайней мере, с таким заявлением выступил глава ФНС России Даниил Егоров. По его словам, есть два новых способа, которые позволят максимизировать сборы с арендодателей недвижимости.

Во-первых, Егоров предлагает тесно сотрудничать с рекламными площадками, где размещаются такие объявления. Это решение не снимет проблему легализации рынка на 100%, но существенно увеличит эффективность работы. Полученные от цифровых платформ данные планируется применять для бизнес-активности арендодателей. Можно ли считать эти слова главы ФНС намеком на скорый «аудит» счетов пользователей, выставляющих объявления о сдаче квартир, остается лишь гадать.

Во-вторых, еще более эффективным способом Егоров видит вариант с предоставлением права налогового вычета для арендодателей. Схема работает так: человек арендовал квартиру, представил документы в ИФНС и получил 13% «кешбэка» с платежей по аренде. В основе идеи заложен конфликт, который возникает между интересами арендатора и собственника квартиры. Впрочем, есть ощущение, что этот способ тоже далек от 100-процентного для решения вопроса обеления арендного рынка.