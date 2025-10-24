Россияне вошли в тройку лидеров по покупке недвижимости на Кипре

Самым популярным городом среди российских покупателей стал Лимассол

Граждане России заняли третье место среди иностранцев по количеству приобретенных объектов на Кипре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Лидером по покупке недвижимости на Кипре стали британцы, второе место заняли израильтяне, а россияне замкнули тройку лидеров. При этом статистика не включает сделки с многоквартирными домами.

Самым популярным городом среди российских покупателей стал Лимассол. В этом курортном городе россияне приобрели 846 объектов недвижимости. Высокий спрос на жилье в Лимассоле свидетельствует о растущем интересе российских граждан к инвестициям в кипрскую недвижимость.

