Россияне вошли в тройку лидеров по покупке недвижимости на Кипре

19:37, 24.10.2025

Самым популярным городом среди российских покупателей стал Лимассол

Фото: Реальное время

Граждане России заняли третье место среди иностранцев по количеству приобретенных объектов на Кипре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Лидером по покупке недвижимости на Кипре стали британцы, второе место заняли израильтяне, а россияне замкнули тройку лидеров. При этом статистика не включает сделки с многоквартирными домами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самым популярным городом среди российских покупателей стал Лимассол. В этом курортном городе россияне приобрели 846 объектов недвижимости. Высокий спрос на жилье в Лимассоле свидетельствует о растущем интересе российских граждан к инвестициям в кипрскую недвижимость.

Ранее Казань вошла в топ-5 низкодоходных городов по окупаемости новостроек.

Наталья Жирнова

НедвижимостьОбщество

