ЕС расширил санкции: под ограничения попали российские танкеры, СПГ и дипломаты
Они затронут более 100 танкеров
Евросоюз ввел новые санкции против России, которые затронули более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, запретили закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и ограничили перемещения российских дипломатов по территории стран-членов ЕС. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС.
Согласно информации, представленной датским председательством, 19-й пакет санкций включает:
- ограничения против более чем 100 танкеров «теневого флота»;
- введен запрет на экспорт российского СПГ;
- перемещения российских дипломатов будут ограничены территорией страны аккредитации.
16 сентября Politico сообщало о задержке рассмотрения 19-го пакета антироссийских санкций, связывая это с давлением США и ЕС на Словакию и Венгрию, требующих снижения зависимости от российской нефти.
