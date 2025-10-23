ЕС расширил санкции: под ограничения попали российские танкеры, СПГ и дипломаты

Они затронут более 100 танкеров

Евросоюз ввел новые санкции против России, которые затронули более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, запретили закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и ограничили перемещения российских дипломатов по территории стран-членов ЕС. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС.

Согласно информации, представленной датским председательством, 19-й пакет санкций включает:

ограничения против более чем 100 танкеров «теневого флота»;

введен запрет на экспорт российского СПГ;

перемещения российских дипломатов будут ограничены территорией страны аккредитации.

16 сентября Politico сообщало о задержке рассмотрения 19-го пакета антироссийских санкций, связывая это с давлением США и ЕС на Словакию и Венгрию, требующих снижения зависимости от российской нефти.

Рената Валеева