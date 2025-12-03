Штраф за незаконную вырубку елки в Татарстане достигает 300 тыс. рублей

С целью предотвращения вырубки в этот период будет усилено патрулирование лесных массивов

Фото: Динар Фатыхов

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров рассказал, что в республике с 15 по 31 декабря стартует предновогодняя операция «Ель».

С целью предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев в этот период будет усилено патрулирование лесных массивов.

— Незаконная рубка и повреждение лесных насаждений влечет административный штраф, размер которого для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Нарушитель, совершивший незаконную рубку, должен будет возместить ущерб, — подчеркнул Кузюров.

Также он предупредил, что нарушение может повлечь уголовную ответственность в случае, если размер ущерба превышает 5 тыс. рублей в соответствии со статьей 260 УК РФ.

В июле этого года «Реальное время» рассказывало, как двое жителей Татарстана предстали перед судом за незаконную вырубку лесов.