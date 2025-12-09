В Татарстане выросло число людей с онкологией

Впервые в этом году выявили почти 20 000 случаев

По данным на конец ноября 2025 года, в Республиканском онкоцентре состоят на учете около 127 000 человек. Об этом рассказал врач онколог онкологического отделения №12 Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М.З. Сигала Артур Сайфуллин.

С его слов, в этом году было выявлено 19 452 человека с онкологией — это больше на 7,2% к аналогичному показателю прошлого года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане ежегодно с помощью врачей пытаются бросить курить более 700 человек. Из них почти половина — несовершеннолетние.

Вместе с тем в Набережных Челнах начали выполнять химиоэмболизацию печени при онкологии.

Дмитрий Зайцев