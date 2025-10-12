Казанцы готовы потратить до 30 тыс. рублей на безопасность ребенка в автомобиле

Каждый девятый (11%) родитель готов потратить не более 5 тыс. рублей

Фото: Реальное время

Опрос, проведенный группой «Ренессанс страхование» и сервисом «Автокод» среди родителей из крупных городов России, включая Казань, показал, что большинство казанцев готовы выделить значительную сумму на обеспечение безопасности детей в автомобиле.

Согласно исследованию, готовность распределяется следующим образом:

каждый девятый (11%) родитель готов потратить не более 5 тыс. рублей;

26% родителей готовы выделить 5—10 тыс. рублей;

31% родителей готовы потратить 10—20 тыс. рублей;

14% родителей готовы потратить 20—30 тыс. рублей;

18% родителей готовы потратить более 30 тыс. рублей на автокресло и другие средства защиты.

При этом стоимость не является определяющим фактором при выборе: на нее обращает внимание только каждый шестой опрошенный. Главными критериями являются комфорт для ребенка (71%), наличие сертификата (59%) и репутация производителя (49%).

Интересно, что 90% родителей из Казани всегда следят за тем, чтобы их ребенок был пристегнут, а 8% допускают, что он может отстегнуться в пробке или при езде по городским дорогам. Для комфортных дальних поездок родители в Казани общаются с ребенком (68%), делают остановки (43%), включают мультфильмы (37%) и дают гаджеты (34%).

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении административных штрафов за нарушение правил перевозки детей в транспорте. Согласно новым нормам размер взысканий будет существенно увеличен для всех категорий нарушителей.



Анастасия Фартыгина