В Татарстане с начала 2023 года исправили 13,5 тысячи реестровых ошибок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с начала 2023 года в сведениях о недвижимости исправлено 13 586 реестровых ошибок. Всего в республике выявлено более 200 тысяч неточностей в ЕГРН, рассказали в пресс-службе Росреестра Татарстана.



— Суммарно за два года нами исправлено порядка 24 тысяч реестровых ошибок. В 2024-м году планируется исправить еще 32 тысячи. Особенно важно отметить, что данная системная работа проводится без привлечения средств правообладателей, — сообщил руководитель Управления Россреестра по Татарстану Азат Зяббаров.

Он также обратил внимание, что в настоящее время Росреестр совместно с Роскадастром по республике формируют полный и точный реестр недвижимости — это одно из наиболее приоритетных направлений деятельности ведомств.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как рассказал директор филиала Роскадастра по Татарстану Артем Костин, при выявлении реестровой ошибки Роскадастр проводит мероприятия по определению координат характерных точек границ и площади земельных участков, контуров зданий, сооружений, границ муниципальных образований, населенный пунктов, лесничеств и направляет подготовленные документы в Росреестр Татарстана для принятия решения о необходимости исправления реестровой ошибки.

В пресс-службе напомнили, что реестровая ошибка возникает, если ранее в Росреестр были представлены некорректные сведения в документах — межевом или техническом плане.

Этим она отличается от техошибки, которая могла появиться в случае описки, опечатки или иных ошибок, допущенных специалистами при внесении сведений в реестр.



В Татарстане в мае начались комплексные кадастровые работы (ККР): их планируют провести за счет бюджетных средств в отношении 55 кадастровых кварталов на территории Казани, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Мамадышского, Пестречинского, Чистопольского районов. В 2022 году ККР провели на территории 22 кадастровых кварталов в отношении более чем 13 тысяч объектов недвижимости. В 2023 году их проведут уже в отношении 28 тысяч объектов недвижимости.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова