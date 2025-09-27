Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с официальным визитом

В ходе встречи глава Татарстана обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым текущее состояние сотрудничества

Фото: Екатерина Петрова

Раис республики Татарстан Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Туркменистане. Глава региона прибыл в качестве почетного гостя на празднование Дня независимости страны. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.

Утром состоялась встреча Рустама Минниханова с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Туркменский лидер поздравил Рустама Минниханова с победой на выборах раиса.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Хочу поблагодарить Вас за Ваши поздравления и добрые пожелания по случаю — 34-й годовщины обретения государственной независимости Туркменистана, — подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества. Председатель Халк Маслахаты отметил успешную работу ведущих татарстанских компаний на территории Туркменистана. Рустам Минниханов выразил благодарность за личную поддержку всех совместных проектов между регионами.



Наталья Жирнова