Правительство выделит почти 1 млрд рублей на льготные кредиты туризму

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Динар Фатыхов

До конца 2025 года правительство направит дополнительные средства на субсидирование льготных займов в сфере туризма в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Объем финансирования составит почти 1 млрд рублей, а соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на продолжение субсидирования льготных кредитов, которые выдаются на реализацию инвестиционных проектов в туристической отрасли. Среди таких проектов — строительство и реконструкция гостиниц, создание горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений.

Программа льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма работает с 2021 года. В 2025 году общий объем средств, выделенных на ее реализацию, превысил 26 млрд рублей.

Наталья Жирнова