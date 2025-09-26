Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok

Теперь американские активы мессенджера переходят под контроль Штатов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о передаче управления TikTok американским компаниям. Теперь соцсеть в США будет контролироваться американским бизнесом. Докмент находится на сайте Белого дома.

Китайская ByteDance сохранит в сервисе долю менее 20%, остальное достанется американским инвесторам. Управлять компанией будет новый совет директоров, который обеспечит защиту данных пользователей. Также Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин одобрил сделку. По словам президента, важную роль в новом управлении TikTok сыграет американская компания Oracle.

— Главное, чего мы добивались, — это продолжение работы TikTok. Но мы также хотели обеспечить сохранность данных американцев, чего требует закон, — подчеркнул вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее Трамп объяснял прошлый срыв сделки по покупке TikTok в США введением пошлин.

Наталья Жирнова