В Татарстане растет строительство коммерческих помещений в новостройках

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наблюдается рост строительства нежилых помещений в новых жилых комплексах. Первые этажи многоквартирных домов все чаще занимают магазины, кафе и другие бизнесы, что, по мнению экспертов и представителей министерства, делает жизнь жителей более комфортной. Об этом сообщили в «РБК Татарстан».

Замминистра строительства республики Ильшат Гимаев сообщил, что в 2024 году в республике было введено более 1,7 млн квадратных метров нежилых помещений, а в этом году планируется сдать около 1,8 млн.

— Мы видим, что во всех сегментах жилой недвижимости застройщики уделяют большое внимание нежилым помещениям, которые формируют удобную среду для проживания граждан, — уточнил Гимаев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Ольги Москаленко, замгендиректора компании «Комосстрой», обычно под коммерческие площади отводится около 5% от общей площади жилого дома, но в проектах с высоким спросом этот показатель может достигать 10%. Елена Фаттахова, коммерческий директор девелоперской компании «Авторы», добавила, что решение о необходимости коммерческих помещений зависит от множества факторов, включая локацию и трафик.

Москаленко также подчеркнула важность оценки земельного участка: если дом не находится на активной улице, то целесообразнее оставить первый этаж жилым. Александр Столяров, коммерческий директор агентства недвижимости «Альтера», заявил, что в некоторых жилых комплексах коммерческие площади могут быть избыточными, в то время как в других они могут быть востребованы.

Анастасия Фартыгина