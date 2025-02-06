Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин достиг отметки в 2500 очков в Единой лиге ВТБ

Фото: Руслан Ишмухаметов

Капитан казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин набрал 2500 очков в Единой лиге ВТБ. Это произошло в победном матче против «Пармы» (93:92), где игрок набрал 9 очков (3/4 3-очковые).

Всего на счету 31-летнего защитника 2501 очко в 322 матчах Единой лиги ВТБ. 488 из этих очков были набраны им в составе УНИКСа.

Дмитрий Кулагин стал седьмым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки. Ранее рубеж в 2500 очков покорился Алексею Шведу, Виталию Фридзону, Семену Антонову, Сергею Карасеву, Андрею Воронцевичу и Никите Курбанову.

— Поздравляем нашего капитана с достижением! Желаем новых высот, впечатляющих рекордов и яркой, захватывающей игры! — сказано в сообщении клуба.

Рената Валеева