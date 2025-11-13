Врачи и IT-специалисты возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

На третьем месте расположился менеджер визового центра (150 тыс. руб.)

Фото: Динар Фатыхов

Ноябрьский рынок труда Татарстана демонстрирует две тенденции: самые высокие зарплаты работодатели предлагают узкопрофильным врачам, а среди офисных специалистов бессменными лидерами стали программисты. К такому выводу пришли эксперты сервисов SuperJob и «Авито Работа», проанализировав вакансии в регионе.

Согласно данным SuperJob, в ноябре в Казани наибольший доход сулит позиция врача — стоматолога-хирурга-имплантолога. Этому специалисту готовы платить от 400 тыс. рублей в месяц, а также компенсировать аренду жилья и перелет для иногородних кандидатов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо медиков, в топ-5 высокооплачиваемых предложений города вошли менеджер визового центра (150 тыс. руб.), сервисный инженер (от 140 тыс. руб.), главный энергетик (от 130 тыс. руб.) и менеджер по работе с ключевыми клиентами (от 123,4 тыс. руб.).

Параллельно с этим по итогам первых десяти месяцев 2025 года аналитики «Авито Работы» подтверждают лидерство IT-сферы в офисном сегменте. Программисты в Татарстане получают самые высокие зарплатные предложения среди «белых воротничков» — в среднем 151,8 тыс. рублей в месяц.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вслед за программистами в рейтинге офисных зарплат расположились логисты (около 118 тыс. руб./мес.) и аналитики (111,8 тыс. руб./мес.).



Анастасия Фартыгина