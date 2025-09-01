Новые законы и штрафы вступают в силу в России: от экстремизма в интернете до медкнижек

Фото: Артем Дергунов

С 1 сентября в России вступает в силу ряд новых законов и изменений в законодательстве, касающиеся различных сфер жизни граждан. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Борьба с экстремизмом в интернете

За умышленный поиск в интернете экстремистских материалов гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Под запрет попадают материалы, возбуждающие ненависть по признакам расы, нации, религии, пропаганда нацистской символики и организация экстремистских сообществ. Также планируется запрет рекламы VPN-сервисов, за нарушение которого штрафы могут достигать полумиллиона рублей.

Импортозамещение в сфере IT

На все новые смартфоны, планшеты и компьютеры, продаваемые в России, будет предустанавливаться государственный мессенджер Max. Он должен стать универсальным каналом для получения «Госуслуг», оплаты счетов и покупок, а также для общения.

Поддержка молодых учителей

В Татарстане молодым учителям повысят доплаты. За первые три года работы они будут получать дополнительно 10 тысяч рублей в месяц, что в четыре раза больше прежних выплат.

Медицинские осмотры для детей

С сентября стартуют обязательные медосмотры для проверки репродуктивного здоровья детей шести лет. Скрининг будет проводиться ежегодно. Власти объясняют это профилактикой заболеваний, возникающих из-за плохой экологии и стресса.

Регулирование дачных участков

На дачных участках вводится запрет на строительство кафе, хостелов, автомастерских и других коммерческих объектов. За нарушение предусмотрен штраф до 2% от кадастровой стоимости участка. Разводить кур, коз и продавать урожай можно, если участок не больше 50 соток и без наемных работников. С 1 сентября могут изъять землю, которая долгое время остается неиспользованной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Электронные медицинские книжки

Перестанут выдавать бумажные медицинские книжки, новые будут оформлять только в электронном виде. Старые будут действительны до окончания срока их действия.

Повышение госпошлин для автовладельцев-мигрантов

Повышен ряд госпошлин для автовладельцев-мигрантов. Теперь за получение ПТС нужно будет заплатить 1 200 рублей, а за выдачу свидетельства о регистрации ТС — 4,5 тысячи рублей (ранее было 1,5 тысячи). Также иностранные граждане будут платить больше за учет по месту пребывания: 500 рублей за продление временной прописки, а за выдачу свидетельства иностранному гражданину — 1 000 рублей.

Новые штрафы для водителей

Вводятся новые штрафы для водителей, не уступивших дорогу спецтранспорту. Нарушение обойдется в 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Если не пропустили машину без специальной окраски, но с включенными «мигалками» — штраф 500 рублей. Запрещено двигаться в одном ряду с таким транспортом с одинаковой скоростью.

Запрет на несертифицированные детские автокресла

До 100 тысяч рублей штрафа придется заплатить тем, кто использует альтернативы детским автомобильным креслам, не соответствующие стандартам безопасности. Лямки-адаптеры и бескаркасные кресла запрещены, но введение коснется юридических лиц, в том числе такси. Для физических лиц штраф составит 3 000 рублей.

Расширение списка заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем

Расширяется список заболеваний, при которых нельзя получить или продлить водительские права. В него вошли психические расстройства, эпилепсия, аномалии цветового восприятия, бинокулярная слепота и ряд других заболеваний.

Рената Валеева