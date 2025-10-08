В Казани начали строительство нового ЖК около «Салават купере»

Первые дома планируют сдать к 2026 году

Фото: Артем Дергунов

Госжилфонд при раисе Татарстана получил в распоряжение земельные участки в жилом районе «Салават купере» Казани от Государственного резервного фонда земель. Территория предназначена для возведения многоквартирных домов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГЖФ.

В настоящее время в микрорайоне завершается строительство жилого комплекса «Мәхәббәт», включающего 14 домов на 2003 квартиры. Параллельно стартовало возведение нового проекта — жилого комплекса «80 лет Победы». Новый жилой комплекс создается в рамках программы социальной ипотеки. Проект получил название в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и Года защитника Отечества, которые отмечаются в 2025 году.

ЖК «80 лет Победы» будет состоять из 12 домов переменной этажности — от 9 до 23 этажей. Общая площадь застройки превысит 120 тысяч квадратных метров.

Ранее «Реальное время» сообщало, что объем ввода новых жилых комплексов в Казани снизился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице Татарстана за девять месяцев 2025 года было сдано 7,5 тысячи квартир в новостройках общей площадью 358,9 тысячи квадратных метров. Это на 11,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Дмитрий Зайцев