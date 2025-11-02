УНИКС одержал седьмую победу над «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс, а у Маркуса Бингэма дабл-дабл

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС одержал уверенную победу над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ сезона 2025/26. Встреча, состоявшаяся 2 ноября, завершилась со счетом 84:61 (18:14, 10:21, 16:21, 17:28) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс, набравший 20 очков. Андрей Лопатин добавил к этому 17 очков. У Маркуса Бингэма дабл-дабл (11 очков + 11 подборов).

В команде «Нижнего Новгорода» лучшими снайперами стали Кирилл Попов и Айзея Вашингтон, которые записали в свой актив по 15 очков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После этого матча «Нижний Новгород» продолжает испытывать трудности на старте сезона, имея всего одну победу в семи играх и занимая предпоследнее место в турнирной таблице. УНИКС же, напротив, демонстрирует сильную игру и занимает вторую строчку.

В ближайших матчах «Нижний Новгород» встретится с ЦСКА 5 ноября, а УНИКС проведет игру с «Самарой» 11 ноября.

Рената Валеева