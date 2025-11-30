Товарооборот Татарстана с государствами ОИС достиг $8 млрд

Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с эмиром Катара

Раис Татарстана Рустам Минниханов в данный момент находится с визитом в Дохе по приглашению катарской стороны. В своем телеграм-канале он сообщил, что в ходе поездки провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

В своем сообщении Минниханов подчеркнул значимость взаимодействия с исламским миром и Организацией исламского сотрудничества (ОИС). Он привел статистические данные, свидетельствующие об активизации торговых связей: по итогам прошлого года товарооборот Татарстана с государствами‑членами ОИС вырос на 38% и достиг порядка $8 млрд.



Также президент Татарстана отметил постоянное участие катарской делегации в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Ранее также Рустам Минниханов и министр по делам религий Омана обсудили сотрудничество.

Наталья Жирнова