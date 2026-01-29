Татарстан попал в топ-10 по средним расходам молодежи на «зумерские» потребности — 8,7 тысячи

С возрастом у молодежи доля трат на базовые «зумерские» категории снижается

Фото: Динар Фатыхов

Аналитический проект T-Data совместно с изданием «Ведомости» разработал новый показатель экономической активности — «Индекс зумера». Он отражает ежемесячные расходы представителей поколения Z (16—28 лет) на ключевые категории товаров и услуг.

Исследование показало, что в 2025 году средние траты зумеров составили 8,6 тыс. рублей в месяц, что на 11% больше показателей предыдущего года. Наибольшие расходы приходятся на категорию «лайфстайл» — 4,4 тыс. рублей ежемесячно, что составляет 51% от всех трат.

Структура расходов поколения Z распределяется следующим образом: на самовыражение и статус тратится 2 789 рублей (32%), на здоровье — 1 073 рубля (12,3%), а на цифровую среду — 399 рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Региональные особенности показывают значительные различия в расходах. Лидером является Москва с тратами в сумме 13,9 тыс. рублей в месяц на «зумерские категории». За столицей следуют Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Татарстан попал на 10-е место по средним расходам молодежи на «зумерские» потребности — 8,7 тысячи рублей.

Возрастные группы внутри поколения Z также демонстрируют разную структуру расходов. Старшие зумеры тратят около 54 530 рублей в месяц, средние — 42 813 рублей, младшие — 21 558 рублей. С возрастом доля трат на базовые «зумерские» категории снижается.

Эксперты отмечают, что изменение потребительских привычек молодежи в возрасте от 16 до 28 лет связано с их образом жизни и ценностями, где приоритет отдается качеству жизни и социальному самовыражению.

Наталья Жирнова