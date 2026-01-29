В Авиастроительном районе 842 частных дома останутся без воды
О плановом отключении сообщил казанский «Водоканал»
Плановое отключение воды запланировано в Авиастроительном районе с 9:00 3 февраля до 6:00 4 февраля. Мера связана с подключением новых водопроводных сетей жилого массива Борисоглебское к централизованной системе водоснабжения. Об этом сообщает казанский «Водоканал».
Без воды останутся жители нескольких улиц района: Авиастроителей, Вишневой, Гагарина, Заводской, Заречной, Зеленой, Иванычева, Ивовой, Кадышевской, Колхозной, Ленина, Луговой, Малой Заречной, Молодежной, Новой, Озерной, Октябрьской, Переломной, Победы, Производственной, Рабочей, Садовой, Советской, Степной, Строителей, Сухорецкой, Торфяной, Школьной, а также:
- Рабочей, 1, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11а, 11б, 12, 13, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28, 29, 29а, 29б, 29в, 30, 31, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 37б, 37в, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 51, 63а;
- 3-й Рабочей, 44, 46, 48, 50;
- Речной, 40, 40а;
- Северной, 37, 39;
- Шоссейной, 41, 41а.
Под отключение попадут 842 частных домовладения. Жителям рекомендуется заранее запастись водой на период проведения работ.
