В Авиастроительном районе 842 частных дома останутся без воды

О плановом отключении сообщил казанский «Водоканал»

Фото: Динар Фатыхов

Плановое отключение воды запланировано в Авиастроительном районе с 9:00 3 февраля до 6:00 4 февраля. Мера связана с подключением новых водопроводных сетей жилого массива Борисоглебское к централизованной системе водоснабжения. Об этом сообщает казанский «Водоканал».

Без воды останутся жители нескольких улиц района: Авиастроителей, Вишневой, Гагарина, Заводской, Заречной, Зеленой, Иванычева, Ивовой, Кадышевской, Колхозной, Ленина, Луговой, Малой Заречной, Молодежной, Новой, Озерной, Октябрьской, Переломной, Победы, Производственной, Рабочей, Садовой, Советской, Степной, Строителей, Сухорецкой, Торфяной, Школьной, а также:

Под отключение попадут 842 частных домовладения. Жителям рекомендуется заранее запастись водой на период проведения работ.

Наталья Жирнова