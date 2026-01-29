Традиции остаются значимой частью жизни россиян

Оливье на Новый год готовят 80% опрошенных, дачу считают «местом силы»

Фото: Динар Фатыхов

Традиционные ценности сохраняют значимость для большинства россиян в 2025 году, несмотря на развитие технологий. Дача по-прежнему остается важным элементом образа жизни: каждый третий россиянин проводит там лето, а для 40% это место полноценного отдыха, а не работы на участке. Самыми популярными дачными занятиями остаются шашлыки и общение с природой — их выбирают 54% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опросов ЮMoney, предоставленные «Реальному времени».

Национальные праздники также занимают заметное место в повседневной жизни. Подарки к 23 февраля и 8 Марта покупают 72% россиян, Масленицу отмечают 67%. Новый год остается ключевым семейным праздником: салат оливье в новогоднюю ночь готовят 80% опрошенных, причем для каждого третьего это устойчивая семейная традиция. К 8 Марта россияне чаще всего покупают цветы и конфеты, а на Новый год устанавливают искусственную елку с современным декором. При этом часть респондентов следит за цифровыми трендами — они знают о виртуальных елках, созданных с помощью нейросетей, и украшают их.

Финансовое поведение в праздничный период у большинства россиян носит спонтанный характер. Более половины респондентов совершают покупки по мере необходимости, ориентируясь на текущие желания. Почти треть опрошенных демонстрирует более прагматичный подход: они заранее откладывают средства или используют скидки и кэшбэк при подготовке к праздникам.



Ариана Ранцева