В Кремле проходят переговоры Путина и президента ОАЭ

Мухаммед Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом для проведения двусторонних встреч

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи российская сторона отметила вклад ОАЭ в усилия, связанные с украинским кризисом, в том числе участие в организации обменов удерживаемыми лицами. Также была подчеркнута роль эмиратской стороны в содействии контактам на различных международных площадках.

Отдельно отмечено проведение в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочих групп по вопросам безопасности, а также внимание, оказанное российской делегации.

Ариана Ранцева