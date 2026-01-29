В Кремле проходят переговоры Путина и президента ОАЭ
Мухаммед Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом для проведения двусторонних встреч
В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи российская сторона отметила вклад ОАЭ в усилия, связанные с украинским кризисом, в том числе участие в организации обменов удерживаемыми лицами. Также была подчеркнута роль эмиратской стороны в содействии контактам на различных международных площадках.
Отдельно отмечено проведение в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочих групп по вопросам безопасности, а также внимание, оказанное российской делегации.
Ранее «Реальное время» писало, что Путин провел встречу с малайзийским лидером — султаном Анваром Ибрагимом.
