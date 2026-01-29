МВД будет использовать татарстанских блогеров для профилактики дропперства среди молодежи

Будет сделан акцент на создание профилактического видеоконтента, который будут показывать в том числе в кинотеатрах и банках

Первое в этом году заседание Общественного совета МВД по РТ состоялось в Национальной библиотеке республики. Встреча прошла в формате круглого стола.



Главной темой заседания стала профилактика вовлечения молодежи в преступную деятельность, особенно в дропперство. Участники отметили, что молодые люди часто не осознают последствий своих действий и воспринимают такую деятельность как легкий способ заработка.



По итогам планируется задействовать школьные и студенческие чаты, социальные сети, телеграм-каналы и популярных блогеров республики. Будет сделан акцент на создание профилактического видеоконтента, который будут показывать в кинотеатрах, общественном транспорте, поликлиниках, МФЦ, банках, аэропорту и на вокзалах.



Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что за период с июля по октябрь 2025 года ущерб от действий дропперов составил 61,6 млрд рублей, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Наталья Жирнова