В Казани в январе выпало 110% месячной нормы снега

С начала зимнего сезона коммунальные службы вывезли с улиц Казани более 480 тысяч тонн снега и израсходовали 38,1 тысячи тонн противогололедных материалов

Фото: Динар Фатыхов

Коммунальщики Казани сейчас работают в усиленном режиме по ликвидации последствий снегопада. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено 10,6 тысяч тонн снега, сообщает мэрия.

На дороги было высыпано 1,5 тысячи тонн противогололедных материалов, в том числе 571 тонна реагента и 930 тонн песко-соляной смеси.

Всего в уборке города было задействовано 772 единицы спецтехники и 668 дорожных рабочих. Их слаженная работа позволила поддерживать транспортную доступность в сложных погодных условиях. За последние сутки в городе выпало 6 миллиметров осадков. Общий показатель за январь достиг 50,5 миллиметров, что превышает месячную норму на 110%.



С начала зимнего сезона коммунальные службы вывезли с улиц Казани более 480 тысяч тонн снега и израсходовали 38,1 тысячи тонн противогололедных материалов. Напомним, что в Госдуме предложили перерасчет ЖКУ за плохую уборку снега.

Наталья Жирнова