ЕС ввел санкции против российских журналистов и артистов

В список вошли Губерниев, Андреева, Зарубин, Ситтель, Рома Жиган и Полунин

Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Евросоюз ввел персональные санкции против телеведущих и журналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель. Соответствующее решение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС.

Кроме того, под санкции попали артист Роман Чумаков, известный под псевдонимом Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. В решении Совета ЕС указано, что все они, по оценке Евросоюза, участвовали в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации» по Украине в рамках своей профессиональной журналистской и творческой деятельности.

Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза, а также блокировку финансовых активов в европейских банках в случае их выявления.

Ариана Ранцева