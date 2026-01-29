Кредитный портфель населения в России вырос на 0,4% в декабре

Ипотечная задолженность увеличилась, а неипотечные кредиты показали сокращение, сообщили в Банке России

Фото: Роман Хасаев

Портфель выданных банками РФ кредитов населению в декабре 2025 года вырос на 0,4%, сообщает Банк России. В ноябре рост составил 0,5%, сообщает ТАСС.

По итогам 2025 года темп прироста требований к населению достиг 2,8%. Основной рост обеспечила ипотечная задолженность, увеличившаяся на фоне повышенного спроса перед ужесточением условий семейной ипотеки. В то же время портфель неипотечных кредитов сократился.

В материалах Банка России также отмечается, что остатки на рублевых депозитах населения заметно выросли в декабре из-за авансирования январских социальных выплат, а также сезонного поступления зарплат и премий.

Ранее «Реальное время» писало, что ОКБ зафиксировало рост среднесрочной просрочки по картам.



Ариана Ранцева