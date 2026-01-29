В Казани могут установить мемориальную доску Фариде Забировой

Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Максим Платонов

В Казани могут установить мемориальную доску Фариде Забировой. Проект постановления был направлен Алексею Песошину от Минкульта РТ и проходит антикоррупционную экспертизу.

Доску планируется установить в Казани по адресу ул.Маяковского, д.30/16.

Фарида Забирова начала свою профессиональную деятельность в 1976 году в качестве архитектора Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация». Спустя пять лет карьерный путь специалиста продолжился в должности начальника сектора охраны памятников истории и культуры, где она проработала до 1986 года.

Следующий этап профессионального развития был связан с Главным архитектурно-планировочным управлением города Казани, где Фарида Забирова возглавляла отдел на протяжении шести лет. Значительную часть своей карьеры она посвятила руководству собственной компанией — ООО «Забир», которой управляла с 1999 по 2021 год.

Параллельно с бизнесом с 2009 года Фарида Забирова активно участвовала в работе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Сначала в качестве заместителя председателя Татарстанского республиканского отделения, а в 2021 году заняла пост председателя этой организации. Забирова умерла в том же году. О том, как в Казани прощались с Фаридой Забировой, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова