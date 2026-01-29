Минцифры показало инновационные диджитал-проекты, реализуемые татарстанскими компаниями
Умный город, медицина и кибербезопасность: что показали на выставке инноваций
В рамках коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана начала работу выставка инновационных проектов. В экспозиции представлено 34 разработки в различных сферах технологического развития.
Научно-технологический сектор демонстрирует достижения местных компаний. ООО «Кемпрофет» представляет систему прогнозирования эффективности нефтедобычи. ООО «Интеллектуальная видеоаналитика» показывает технологию адаптивного управления светофорами с использованием искусственного интеллекта. КФУ демонстрирует беспилотный аппарат КИД-1 «Сталкер», а Университет Иннополис — беспилотники InnoVtol-3s и InnoSpector.
В сфере беспилотных технологий свои разработки показывают несколько компаний: ООО «АЛГАРИТМ» представляет промышленные роботы, НПП «Авакс-Геосервис» — беспилотную авиационную систему OMEGA, а ООО «ОМНИСИМ» — цифровой полигон для тестирования БЛА.
Цифровизация промышленности представлена рядом инновационных решений. ООО «Активные машины» разрабатывает автономные системы для горнодобывающей отрасли. ООО «Неовэлл» занимается интеллектуальными системами управления потоками в нефтегазовых скважинах. ООО «Искра» представляет ретрансляторы LoRa.
Медицинские инновации включают несколько значимых проектов. Dr. Almira демонстрирует телемедицинскую платформу T-Doc. «Технологии и медицинские системы» работают над проектом «Кардиологический паспорт региона». «Брейнфон» знакомит с системой диагностики болезни Паркинсона.
Социальные сервисы охватывают различные направления. HalalDating представляет сервис знакомств, «Таткоин» — блокчейн-платформу, Big Data & AI билайн — решения для бизнеса.
Агробиотехнологии представлены несколькими интересными разработками. AGRO-CRM демонстрирует цифровую систему для агробизнеса, АО «РИВЦ» — сеть агрометеостанций, CloudD — систему контроля птицеводства.
Технологии умного города включают различные решения. «Смарт Си» представляет систему безопасности пешеходных переходов, Институт пространственного планирования — цифровые проекты, «Метрика Б» — биометрическую идентификацию.
Кибербезопасность представлена проектами ГК Innostage — по тестированию устойчивости критической инфраструктуры.
