Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа

Инициатива касается замужних женщин и была озвучена в обращении к Совету Федерации

Патриарх Кирилл предложил Совету Федерации рассмотреть возможность введения запрета на проведение абортов без согласия мужа. Речь идет о замужних женщинах, которые, согласно инициативе, могли бы прерывать беременность только при согласии супруга, пишет Ъ.

Выступая с предложением, патриарх Кирилл сослался на позицию президента России Владимира Путина о том, что решения, касающиеся детей, должна принимать семья, а не отдельные родители.

По мнению главы Русской православной церкви, женщина может принять решение об аборте «в состоянии аффекта», в то время как муж, как член семьи, должен иметь возможность повлиять на это решение и остановить его.

Ранее в РПЦ поддержали сокращение срока аборта до девятой недели беременности.

Ариана Ранцева