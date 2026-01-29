Собираемые в Казани самолеты ТУ-214 перевезли более 2 миллионов пассажиров
В среднем каждый самолет совершал более тысячи перелетов в год
В среднем каждый самолет авиакомпании Red Wings за год выполнил более тысячи перелетов. За отчетный период перевозчик обслужил свыше 2 млн пассажиров, сообщили в Red Wings.
Флот авиакомпании сформирован преимущественно из воздушных судов семейства Ту-204/214, а также самолетов «Суперджет», произведенных Объединенной авиастроительной корпорацией.
Ранее «Реальное время» писало, что в России восстановили 10 гражданских самолетов после введения западных санкций.
