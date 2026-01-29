Новости общества

18:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Собираемые в Казани самолеты ТУ-214 перевезли более 2 миллионов пассажиров

18:19, 29.01.2026

В среднем каждый самолет совершал более тысячи перелетов в год

Собираемые в Казани самолеты ТУ-214 перевезли более 2 миллионов пассажиров
Фото: Максим Платонов

В среднем каждый самолет авиакомпании Red Wings за год выполнил более тысячи перелетов. За отчетный период перевозчик обслужил свыше 2 млн пассажиров, сообщили в Red Wings.

Флот авиакомпании сформирован преимущественно из воздушных судов семейства Ту-204/214, а также самолетов «Суперджет», произведенных Объединенной авиастроительной корпорацией.

Ранее «Реальное время» писало, что в России восстановили 10 гражданских самолетов после введения западных санкций.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также