Собираемые в Казани самолеты ТУ-214 перевезли более 2 миллионов пассажиров

В среднем каждый самолет совершал более тысячи перелетов в год

Фото: Максим Платонов

В среднем каждый самолет авиакомпании Red Wings за год выполнил более тысячи перелетов. За отчетный период перевозчик обслужил свыше 2 млн пассажиров, сообщили в Red Wings.

Флот авиакомпании сформирован преимущественно из воздушных судов семейства Ту-204/214, а также самолетов «Суперджет», произведенных Объединенной авиастроительной корпорацией.

Ранее «Реальное время» писало, что в России восстановили 10 гражданских самолетов после введения западных санкций.

Ариана Ранцева