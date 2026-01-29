Директорам школ и колледжей Татарстана начнут выплачивать 30 тысяч за учителей-победителей

Целью данного решения является поддержка лидеров образования и повышение качества образования в регионе

Фото: Артем Дергунов

Кабмин Татарстана примет постановление о единовременных выплатах руководителям образовательных организаций. Документ пока что проходит антикоррупционную экспертизу.

Премия в размере 30 тысяч рублей будет предоставлена директорам школ, в которых работают учителя — победители конкурса на присуждение премий лучшим педагогам Татарстана за 2025 год.

Выплаты предназначены для руководителей образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Право на получение премии имеют директора, чьи педагоги стали победителями профессионального конкурса. Целью данного решения является поддержка лидеров образования, распространение передового педагогического опыта и повышение качества образования в регионе.

Финансирование выплат будет осуществляться в рамках бюджета Татарстана на 2026 год.

Наталья Жирнова