В личных отношениях россиян сохраняются традиционные установки

58% мужчин платят на свиданиях, 47% женщин ожидают этого

Фото: Реальное время

В личных отношениях россиян в 2025 году сохраняются преимущественно традиционные установки. Согласно опросам, на свидании 58% мужчин предпочитают оплачивать расходы за спутницу, при этом 47% женщин ожидают такого поведения. Наиболее популярным местом для встреч остаются кафе и рестораны — их выбирают около 50% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опросов «ЮMoney», предоставленные «Реальному времени».

В сфере досуга отмечается прагматичный подход. Театр большинство россиян посещают нерегулярно, а основными причинами отказа от походов туда называют дефицит времени и высокую стоимость билетов. При этом кофе стал повседневной привычкой: многие пьют его несколько раз в день, рассматривая не только как напиток, но и как часть образа жизни.

Большинство опрошенных продолжают читать книги, преимущественно художественную литературу, и время от времени употребляют фастфуд. Одновременно сохраняется высокий интерес к уходу за внешностью — дополнительные средства используют как женщины, так и мужчины.



Ариана Ранцева