Более 40 соцвыплат в России проиндексируют с 1 февраля

Индексация пройдет по уровню инфляции, маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тыс. рублей

Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций в России будут проиндексированы с 1 февраля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

По его словам, индексация пройдет по уровню потребительской инфляции за прошлый год и осуществляется в соответствии с поручением президента. Речь идет о мерах поддержки семей с детьми, Героев России и Героев труда, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, людей с инвалидностью и других категорий граждан.

Мишустин уточнил, что в 2026 году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 730 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — до 963 тыс. рублей. Повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, выданных ранее.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка составит 8 500 рублей. Выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», будут установлены на уровне 76,5 тыс. рублей.

Глава правительства отметил, что для получения проиндексированных выплат гражданам не потребуется подавать дополнительные заявления — индексация пройдет автоматически, средства будут перечислены по установленному графику.

