Ильсияр Тухватуллина показала проекты новых спусков к набережной Казанки

Они будут соединять парк им. Горького и ул. Гоголя с ул. Подлужной

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина показала, как будет выглядеть новый спуск к Кремлевской набережной. Лестница соединит улицы Гоголя и Подлужную.

Помимо этого, архитектор показала еще один спуск на Подлужную, который будет начинаться от парка им. Горького. Обе концепции разработаны Институтом развития городов.

Ранее появились эскизы фуд-корта, который появится в казанском ЦУМе после реновации. Их представила в своем телеграм-канале главный архитектор и замгендиректора «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева, которая занимается разработкой обновления пространства.

Наталья Жирнова