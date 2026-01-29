В городах Татарстана запланированы новые этапы благоустройства

В 2026 году работы пройдут в Менделеевске, Бугульме, Иннополисе, Лениногорске и Альметьевске

Фото: Артем Дергунов

В ряде городов Татарстана в 2026 году запланированы этапы благоустройства общественных пространств — набережных, парков и бульваров.

В Центральном районе продолжается развитие территории вдоль берега Камы. Четвертый этап строительства завершает работы, начатые в 2025 году. Проект предусматривает устройство освещенного пешеходного тротуара и велодорожки, а также монтаж систем автоматического полива для растений, высаженных в рамках третьего этапа. Одной из ключевых задач на 2026 год станет строительство круглогодичного павильона с различными функциями.

В Менделеевске стартует второй этап благоустройства пейзажного парка «Камашево», который разместится на территории стадиона и усадьбы Ушковых. В новом году планируется создание зон для отдыха и активного досуга, включая площадки для воркаута и волейбола, «тропу созидания» со звуковым оборудованием и информационными стендами, зону с качелями и пространство с шахматными столами. Также будет обновлена входная группа парка.

В Бугульме начнется первый этап благоустройства Детского парка. Проект ориентирован на совместный отдых детей и взрослых и предполагает установку игрового оборудования для разных возрастов и адаптированного для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории появятся игровые холмы, а центральным объектом станет крупная игровая фигура рыбы. Покрытие парка оформят с использованием узоров, отсылающих к теме реки Бугульминки.

В Иннополисе запланирован второй этап благоустройства Квантового бульвара — одного из ключевых общественных пространств города. Проект предусматривает развитие рекреационных и транзитных зон, улучшение микроклимата за счет озеленения, установку уличной мебели, беседок, а также создание капсулы для отдыха и работы на открытом воздухе.

В Лениногорске начнется первый этап благоустройства парка «Малыш», расположенного рядом с Центром культурного развития «Космос». Проект направлен на восстановление пешеходных связей и формирование функциональных зон. На территории планируется разместить кинопавильон, площадку для творческих мероприятий, детскую игровую зону, а также оформить пространства для прогулок и тихого отдыха.

В Альметьевске в 2026 году стартует первый этап реорганизации территории Альметьевского больничного городка. Несмотря на то, что проект не стал победителем всероссийского конкурса, он получил республиканское финансирование. В рамках первого этапа у педиатрического стационара создадут «Сад детства», павильон-ротонду на новой входной площади, а также разработают единый дизайн-код благоустройства для дальнейшего развития территории.

Ариана Ранцева