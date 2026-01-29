Депутаты предложили запретить использование животных в качестве залога

Фракция «Новые люди» направила письмо главе Минприроды с инициативой внести изменения в Гражданский кодекс

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову письмо с предложением запретить использование домашних животных в качестве предмета залога, сообщает ТАСС.

В обращении парламентарии предлагают внести изменения в Гражданский кодекс РФ, установив прямой запрет на залог домашних животных. Авторы инициативы просят министра оценить целесообразность такого шага и в случае поддержки поручить профильным департаментам проработать соответствующие изменения в гражданском законодательстве.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Депутаты отметили, что действующие нормы признают животных имуществом, что допускает их использование в качестве залога, и такие случаи уже фиксировались на практике. При этом, по их словам, федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» предусматривает требования гуманного отношения, что, по мнению авторов письма, создает противоречие между гражданским и специальным законодательством.

Парламентарии считают, что реализация инициативы позволит исключить подобную практику и снизить риски злоупотреблений.

Ариана Ранцева