Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Президент США сообщил о продвижении в диалоге между Россией и Украиной на заседании кабинета в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет ТАСС.
Об этом он сообщил в ходе заседания президентского кабинета в Белом доме, обращаясь к спецпосланнику по миротворческим миссиям Стивену Уиткоффу. «Стив, Россия и Украина. Мы добиваемся большого прогресса», — сказал Трамп.
Ранее «Реальное время» писало, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».