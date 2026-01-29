Новости общества

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

20:44, 29.01.2026

Президент США сообщил о продвижении в диалоге между Россией и Украиной на заседании кабинета в Белом доме

Фото: скриншот из видео «Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме» с канала «События Дня»

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет ТАСС.

Об этом он сообщил в ходе заседания президентского кабинета в Белом доме, обращаясь к спецпосланнику по миротворческим миссиям Стивену Уиткоффу. «Стив, Россия и Украина. Мы добиваемся большого прогресса», — сказал Трамп.

Ранее «Реальное время» писало, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате.

Ариана Ранцева

