Микропоездки и нейросети стали ключевыми трендами туризма в 2025 году

39% россиян используют нейросети для виртуальных туров и экскурсий

Фото: Дарья Пинегина

В 2025 году среднестатистический россиянин совершает несколько поездок в год и все чаще выбирает короткие путешествия продолжительностью от одного до трех дней. Об этом свидетельствуют данные опросов ЮMoney, предоставленные «Реальному времени».

Каждый второй респондент сообщил, что при отсутствии возможности взять длительный отпуск отправляется в «микропоездки», чаще всего в соседние регионы и на личном автомобиле. На фоне этого тренда внутренний туризм показал заметный рост: только за июнь 2025 года количество туристических платежей увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно опросу, в 2025 году россияне активнее используют нейросети. Возможности искусственного интеллекта применяются не только для поиска информации, но и для виртуальных туров и экскурсий — так ответили 39% участников исследования.

Меняется и формат отдыха. Большинство опрошенных сообщили, что в 2025 году открыли для себя новые виды досуга. Среди них — «избинг» и «деревинг», предполагающие отдых в условиях, имитирующих деревенский быт, а также медитации и ретриты.

Отдельным трендом стал так называемый сонный туризм. Каждый второй респондент считает такую форму отдыха привлекательной. При этом полноценно выспаться в последнем отпуске смогли лишь 35% опрошенных.

Сохраняется и влияние массовой культуры на туристические предпочтения. Ностальгия становится одним из факторов выбора маршрутов: россияне хотели бы посетить места съемок фильма «Кавказская пленница» в Крыму или прогуляться по локациям Санкт-Петербурга, связанным с фильмом «Брат».

Как отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов Ирина Полякова, интерес к местам съемок отечественных фильмов связан с желанием прикоснуться к культурным образам, знакомым с детства, что создает дополнительные возможности для развития внутреннего туризма в регионах.

Ариана Ранцева