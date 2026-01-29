В декабре 2025 года в России зафиксирован резкий рост выдачи льготной ипотеки

Объем ипотечных кредитов с господдержкой в декабре достиг 613,92 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В декабре 2025 года в России отмечен всплеск ипотечного кредитования в сегменте покупки жилья. Рост затронул как рыночную ипотеку, так и программы с господдержкой. Банки выдали максимальное за 2025 год количество льготных ипотечных кредитов — 106,84 тыс. Об этом Объединенное кредитное бюро сообщило «Реальному времени».

По сравнению с ноябрем число выдач увеличилось на 61%: месяцем ранее было оформлено 66,49 тыс. кредитов. В годовом выражении рост составил 196% — в декабре 2024 года россияне получили 36,15 тыс. льготных ипотек.

Объем ипотечных кредитов с господдержкой в декабре достиг 613,92 млрд руб., что на 59% больше показателя ноября (385,25 млрд руб.). В сравнении с декабрем 2024 года объем вырос на 203%, тогда он составлял 202,90 млрд рублей.

Средний размер льготного ипотечного кредита в декабре составил 5,75 млн руб. В ноябре средняя сумма была равна 5,79 млн руб., в декабре 2024 года — 5,61 млн рублей.

Средний срок льготной ипотеки вырос до максимального значения за все время наблюдений — 329 месяцев (27 лет 5 месяцев). В ноябре показатель составлял 328 месяцев, годом ранее — 322 месяца (26 лет 10 месяцев).

Ариана Ранцева