Из-за ДТП в Казани остановились трамваи на маршрутах №1 и 6

Общественный транспорт столкнулся с легковушкой на пересечении ул. Энергетиков — Серова

Из-за ДТП в Казани остановились трамваи на маршрутах №1 и 6. Общественный транспорт столкнулся с легковушкой на пересечении ул. Энергетиков — Серова. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

— Предварительно, вина легкового авто, машина не на ходу, — сказано в официальном сообщении.

На данный момент ожидаются сотрудники ДПС. Напомним, что на дорогах Татарстана за неделю выявили более 4 тысяч нарушений. С 19 по 25 января зафиксированы ДТП с 7 погибшими и 36 пострадавшими.

Наталья Жирнова