Россия гарантировала поставки газа и нефти Венгрии

Касательно украинского урегулирования, глава венгерского МИД отметил, что «Венгрия стоит на стороне мира»

Россия подтвердила готовность поставить согласованные объемы газа и нефти в установленные сроки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина в Москве. Встреча, ставшая редким визитом лидера страны Евросоюза и НАТО в Россию, состоялась сегодня.

— Мы добились того, зачем приехали: энергетическая безопасность Венгрии гарантирована. Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», — написал Сийярто в соцсети Х.

По словам Сийярто, стороны также «договорились о значительном ускорении строительства АЭС «Пакш». «Все технические приготовления идут по графику, и 5 февраля начнутся работы на объекте. Это важнейший шаг к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии», — подчеркнул министр.

Касательно украинского урегулирования, глава венгерского МИД отметил, что «Венгрия стоит на стороне мира». Виктор Орбан ранее заявлял, что очень надеется, что обсуждаемые мирные предложения приведут к прекращению огня и установлению мира.

Президент России Владимир Путин, принимая Орбана, выразил готовность к проведещемуся в Будапеште саммиту Россия — США с участием Дональда Трампа, поблагодарив венгерского премьера за предложение организовать такую встречу.

Венгерский лидер, для которого это уже 14-я встреча с Путиным, поддерживает тесные связи с Кремлем, несмотря на конфликт на Украине, который привел к 19 раундам санкций со стороны ЕС и резкому сокращению зависимости от российских энергоносителей. Орбан часто ставит под сомнение целесообразность военной помощи Запада Киеву.

В этом месяце США предоставили Венгрии освобождение от санкций на использование российской нефти и газа после просьбы Орбана во время встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Несмотря на тесное сотрудничество с Москвой в сфере энергетики, Венгрия также подписала соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики с США, предусматривающее покупку топлива и технологий для хранения отработанного топлива для АЭС «Пакш-1», которая была построена Россией. Российская компания «Росатом», в свою очередь, занимается строительством пристройки к АЭС, напоминает Reuters.

МИД Венгрии сообщило, что в 2025 году страна импортировала из России 8,5 млн метрических тонн сырой нефти и более 7 млрд кубометров природного газа. Владимир Путин назвал позицию Венгрии в отношении конфликта на Украине «сбалансированной» и отметил, что двусторонний товарооборот, сократившийся на 23% в прошлом году из-за «внешних ограничений», в 2025 году восстановился на 7%.

Рената Валеева