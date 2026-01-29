США рассматривают возможность военных действий против Ирана

Предполагаемые цели атак могут включать как руководство и силовые структуры Ирана, так и ядерные объекты

По данным телеканала CNN, администрация президента США Дональда Трампа изучает варианты возможного военного вмешательства в ситуацию в Иране. Источники сообщают, что рассматриваются различные сценарии нанесения авиаударов.

Предполагаемые цели атак могут включать как руководство и силовые структуры Ирана, так и ядерные объекты с правительственными учреждениями страны. При этом окончательное решение о характере действий пока не принято.

Ситуация обострилась на фоне неудачных предварительных переговоров между Вашингтоном и Тегераном по вопросам ограничения ядерной и ракетной программ Ирана. По информации телеканала, присутствие авианосной ударной группы в регионе усиливает позиции США в возможном конфликте. Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сообщил о движении к Ирану крупной группировки американских военных кораблей. Выступая перед жителями штата Айова, глава государства выразил надежду на достижение договоренности с Тегераном.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Американская сторона рассчитывает на быстрый и эффективный удар, который может принудить Иран к принятию условий США и прекращению конфликта. Однако эксперты отмечают серьезные риски такого сценария.

Военная мощь Ирана, включающая системы противоракетной обороны, баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты и военную авиацию, может существенно осложнить реализацию американских планов. Кроме того, в отличие от ситуации в Венесуле, в отношении Ирана не проводилась предварительная подготовка к возможным изменениям власти.

Наталья Жирнова