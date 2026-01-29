В Казани ночью очистят снег на муниципальных парковках
Работы будут проводиться с 21:00 29 января по 6:00 30 января на десятках парковок города
В Казани в ночь с 29 на 30 января проведут уборку снега на муниципальных парковках. Работы будут проводиться поэтапно в ночное время, сообщает мэрия.
С 21:00 до 23:00 уборка снега запланирована на платной парковке №128 на улице Яруллина. С 21:00 до 5:00 очистят участки парковок №193 на улице Короленко, №147 на улице Абсалямова и №169 на улице Нигматуллина.
С 21:00 до 6:00 будут очищены парковки по следующим адресам:
- ул. Пушкина, нечетная сторона, от пересечения с ул. Профессора Нужина до ул. Профсоюзной;
- ул. Пушкина, четная сторона, от пересечения с ул. Большой Красной до ул. Бассейной;
- ул. Петербургская, обе стороны, от пересечения с ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;
- Площадь Свободы, по ул. Карла Маркса, от пересечения с ул. Пушкина до ул. Театральной;
- ул. Николая Столбова, обе стороны, от пересечения с ул. Парижской Коммуны до ул. Галиаскара Камала;
- ул. Театральная, обе стороны, от пересечения с ул. Дзержинского до ул. Большой Красной;
- ул. Товарищеская, четная сторона, от пересечения с ул. Лейтенанта Шмидта до дома №23 по ул. Амирхана Еники;
- ул. Университетская, обе стороны, от пересечения с ул. Право-Булачной до ул. Профсоюзной;
- ул. Чернышевского, территория у дома №24/20 по ул. Лево-Булачной;
- ул. Чернышевского, нечетная сторона, от пересечения с ул. Московской до ул. Лево-Булачной.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани в январе выпало 110% месячной нормы снега.
