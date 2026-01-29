ОКН опубликовала результаты общественных слушаний по поводу дома Вахитова

Многие участники обсуждения не согласны с выводами эксперта, который указал на недостаточную историчность и ценность данного объекта

— Многочисленные участники обсуждения выразили несогласие с выводами экспертизы о недостаточной исторической, архитектурной и мемориальной ценности данного объекта, — сказано в сводке предложений от комитета ОКН.

В документе сказано, что все несогласия были учтены и направлены эксперту.

Напомним, что в Казани не хотят признавать дом в реестре ОКН. «Революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации», — такой довод привел Мартынов, с чьей экспертизой остался не согласен Комитет по охране ОКН.



Наталья Жирнова