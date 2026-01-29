Уровень преступности в России упал на 7,3%

Представитель МВД Ирина Волк сообщила о существенном снижении уровня преступности в стране. Общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 7,3%.

Особенно заметно сократилось число тяжких преступлений: убийств — на 11,8%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 14,8%. Снизились показатели краж автомобилей (на 23,7%), квартирных краж (на 27,1%), грабежей (на 18,3%).

Цифровая безопасность улучшилась впервые за долгое время: преступления в сфере IT-технологий сократились на 11,8% (подробнее о том, для кого необходимы решения кибербеза и как хакеры могут влиять на жизнь обычных граждан, — в материале «Реального времени»), включая снижение дистанционных краж на 23,6%. Тем не менее за год IT-мошенники выкачали у татарстанцев почти 6 млрд рублей.

Уличная преступность уменьшилась на 15,1%. Заметно снизилось количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения (на 19,2%) и рецидивов (на 12,9%). Дорожная безопасность также улучшилась: ДТП с пострадавшими сократились на 3,1%, число погибших уменьшилось на 3,3%. Аварий с участием пьяных водителей стало меньше на 6,1%.

Наталья Жирнова