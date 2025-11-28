Путин встретился с Орбаном в Кремле

Путин поблагодарил Орбана за предложение организовать встречу с американским лидером в Будапеште и назвал позицию Венгрии по украинскому вопросу взвешенной

Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они поговорили о ситуации на Украине и развитии отношений между Россией и Венгрией.

Путин поблагодарил Орбана за предложение организовать встречу с американским лидером в Будапеште и назвал позицию Венгрии по украинскому вопросу взвешенной. Орбан подтвердил готовность своей страны стать посредником в разрешении конфликта. Путин также заметил, что российско-венгерские отношения успешно развиваются, несмотря на трудности, особенно в энергетической сфере. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Помимо главы правительства, на встрече присутствуют глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Ранее сообщалось, что Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией для обеспечения своей энергетической безопасности.



Наталья Жирнова