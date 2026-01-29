В Татарстане запустили первый этап отечественной системы распознавания лиц

Уже интегрированы в сеть первые 100 умных камер

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершен первый этап разработки и внедрения полностью отечественной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Проект реализуется Минцифры РТ совместно с республиканским МВД. Об итогах работы на итоговой коллегии ведомства рассказал министр Илья Начвин.

На текущий момент разработчики подготовили «ядро» системы и интегрировали в сеть первые 100 умных камер. По словам представителя ведомства, пилотный этап был завершен в конце 2025 года. В планах на 2026 год — масштабное расширение сети видеомониторинга, а также внедрение новых функциональных возможностей программного обеспечения, которые позволят повысить уровень общественной безопасности в регионе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, согласно которому полиция сможет использовать цифровые технологии для розыска и контроля бывших заключенных. В документе указывается, что предлагаемые изменения позволят полиции пресекать административные правонарушения, совершенные лицами, находящимися под административным надзором, связанные с несоблюдением обязанностей и ограничений, установленных судом.

Рената Валеева