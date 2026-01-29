В Татарстане до 2028 года установят 1 600 новых сирен оповещения на вышках связи

Полностью завершить работы планируется в течение ближайших четырех лет

Фото: Реальное время

В Татарстане стартовала масштабная модернизация системы экстренного оповещения населения. К 2028 году на территории региона планируется развернуть сеть из 1 600 сирен, которые будут размещены на существующих опорах связи. Об этом стало известно в ходе итоговой коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Как сообщил в своем докладе министр Илья Начвин, проект направлен на обеспечение безопасности и мгновенное реагирование в условиях чрезвычайных ситуаций. Новая система интегрируется в инфраструктуру связи, что позволяет охватить даже отдаленные районы республики. На текущий момент уже смонтировано 320 комплектов оборудования. Полностью завершить работы по установке оставшихся 1 280 устройств планируется в течение ближайших четырех лет.

Напомним, при проверке систем оповещения 1 октября в Казани МЧС просило не сообщать о неработающих сиренах. Специалисты уже знают о проблемных зонах, включая новые жилые кварталы, построенные после создания системы оповещения в 1980-х годах. К 2029 году планируется достичь охвата техническими средствами оповещения более 90% населения республики.

Рената Валеева