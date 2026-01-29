Цифровизация документооборота помогла Татарстану сохранить лидерство в ПФО

77% документов обрабатываются автоматически в Татарстане

Фото: Артем Дергунов

Татарстан по итогам 2025 года занял первое место в Приволжском федеральном округе по количеству нормативных правовых актов в муниципальном регистре. Успех во многом обусловлен внедрением современных цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Система RPA (Robotic Process Automation) работает в регионе с 2022 года. За это время автоматизированная обработка муниципальных актов с Портала правовой информации достигла впечатляющих показателей. В 2025 году 77% всех документов были обработаны в автоматическом режиме.

Заместитель министра Мухаррям Ибятов подчеркнул эффективность нововведений: «Автоматизация процесса позволила существенно оптимизировать работу с муниципальными актами, сократить временные затраты и повысить эффективность формирования регистра».

Анализ работы системы выявил определенные сложности. Около 7% документов содержат ошибки, допущенные муниципалитетами при размещении на Портале правовой информации. Это препятствует достижению стопроцентной автоматизации процесса.

Министерство юстиции планирует продолжить работу по повышению качества документооборота. В ближайших планах — проведение обучающих мероприятий для сотрудников муниципальных образований. Цель — научить их правильно использовать функционал Портала.

Дмитрий Зайцев